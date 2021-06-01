В Україні торік туберкульоз виявили у 540 дітей - МОЗ

Минулого року у 540 дітей був виявлений туберкульоз (нові випадки та рецидиви).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

"В Україні у 2020 році на туберкульоз захворіли 540 дітей віком до 17 років (враховані як нові випадки, так і рецидиви). Переважно, це діти з вогнищ туберкульозної інфекції або з наявністю важкої супутньої патології, на тлі якої, в результаті зниження імунологічної реактивності, розвинувся туберкульоз", - йдеться у повідомленні.

ЦГЗ зазначає, що минулого року виявлення туберкульозу у дітей зменшилося на 33% у порівнянні з 2019 роком. "Але така динаміка викликає у лікарів побоювання - фахівці припускають, що це може бути просто своєрідний вплив пандемії COVID-19, коли посилена увага до коронавірусу та обмежувальні карантинні заходи призвели до зниження виявлення туберкульозу", - прокоментували в установі.

Повідомляється, що у дітей частіше розвиваються первинні форми туберкульозу, які виникають на тлі свіжого (як правило, не понад рік) інфікування, коли організм ослаблений. При цьому хворі діти зазвичай перебувають у сімейному контакті з хворим на туберкульоз, або у таких дітей інфекція масивно потрапила до організму.

Окрім легеневої локалізації, може розвинутися вторинний туберкульоз, який паралельно може вражати нирки, нервову систему, очі.

ЦГЗ підкреслює, що ті діти, яким діагноз "туберкульоз" вже встановили, отримують відповідне лікування. До госпіталізації мають вдаватись, як правило, у виключних випадках, якщо дитина має бактеріовиділення або потребує посиленого медичного нагляду під час прийому препаратів. На практиці ж вистачає прикладів, коли лікарі віддають перевагу виключно стаціонарному лікуванню, що призводить до вимушеної ізоляції дитини від соціуму.

Також ЦГЗ зазначає, що до дітей, які хворіють чи вже вилікувалися від туберкульозу, ставляться насторожено, і стигма поширена з боку вчителів, батьків однокласників та самих дітей та підлітків, до кола спілкування яких повертається вже здорова дитина. "Сьогодні й досі існують хибні стереотипи щодо діагнозу "туберкульоз" і суспільству важко прийняти той факт, що людина, яка вже приймає протитуберкульозні препарати або взагалі закінчила курс, абсолютно безпечна для оточуючих", - підкреслюють в установі.

Зазначається, що представники держави, медичної сфери, партнери від громадських організацій знаходяться у постійному діалозі і мають плани для вдосконалення нормативної бази, аби надання медичної допомоги дітям з туберкульозом враховувало не тільки їх фізичні потреби, а й моральні.

Як повідомлялося, за квітень в Україні зареєстровано понад 1,5 тис. випадків захворювання на туберкульоз.

За даними системи епіднагляду, у 2020 році виявлено трохи більше ніж 17,5 тисячі випадків активного туберкульозу (нові випадки та рецидиви), що майже на 30% менше, ніж у 2019 році. За 2020 рік зменшилася також зареєстрована кількість пацієнтів зі стійкими формами туберкульозу на 35,5%, хоча Україна досі входить в двадцятку країн з найвищим тягарем туберкульозу, стійкого до лікарських засобів.