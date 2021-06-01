Рада планує заборонити електронні сигарети у громадських місцях

В Україні планують заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях. Верховна Рада ухвалила в першому читанні відповідний законопроєкт №4358 «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну».

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 339 народних депутатів.

«Головними цілями законопроєкту є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді, від куріння, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, які спричинені вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин», – йдеться в пояснювальній записці.

Так, законопроєктом пропонується заборонити куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у ліфтах, таксофонах, у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, у приміщеннях закладів ресторанного господарства, готелів, на вокзалах тощо.

Крім цього, забороняється вживання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.