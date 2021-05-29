Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки, набиті фунтами
Про це, як передає Укрінформ, повідомляє пресслужба ДПСУ.
Під час огляду автомобіля у прикордонників виникла підозра про можливе незаконне переміщення товарів. Було прийнято рішення про спільний з працівниками митної служби поглиблений огляд транспортного засобу у спеціально обладнаному боксі. У багажному відділі автомобіля Mercedes прикордонники спільно з митниками у двох коробках виявили незадекларовану валюту – 23 170 фунтів стерлінгів. За курсом Національного банку України ця сума валюти еквівалентна понад 900 тисячам гривень.
За фактом виявленої спроби незаконного перевезення валюти працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил. Порушника буде притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством.
Схоже порушення викрили у пункті пропуску «Шегині» в жовтні минулого року. Тоді прикордонники та митники в Mercedes громадянина України виявили понад 120 тис. фунтів стерлінгів, які теж були запаковані у коробки.
Фото: ДПСУ