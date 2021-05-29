Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки, набиті фунтами

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили у 38-річного громадянина України, який повертався з-за кордону, приховану від контролю валюту.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє пресслужба ДПСУ.

Під час огляду автомобіля у прикордонників виникла підозра про можливе незаконне переміщення товарів. Було прийнято рішення про спільний з працівниками митної служби поглиблений огляд транспортного засобу у спеціально обладнаному боксі. У багажному відділі автомобіля Mercedes прикордонники спільно з митниками у двох коробках виявили незадекларовану валюту – 23 170 фунтів стерлінгів. За курсом Національного банку України ця сума валюти еквівалентна понад 900 тисячам гривень.

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За фактом виявленої спроби незаконного перевезення валюти працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил. Порушника буде притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Схоже порушення викрили у пункті пропуску «Шегині» в жовтні минулого року. Тоді прикордонники та митники в Mercedes громадянина України виявили понад 120 тис. фунтів стерлінгів, які теж були запаковані у коробки.

Фото: ДПСУ