Прикордонники у порту Одеси виявили бойові набої в побитій іномарці

П’ять десятків боєприпасів виявили прикордонники в побитому позашляховику, який прибув у порт Одеси в контейнері зі США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба у Фейсбуці.

"Виявити набої прикордонникам допоміг, традиційно, службовий собака. З побитого позашляховика марки «Lexus» прикордонники дістали упаковку зі 50 набоями 45-го калібру до пістолета Кольта. Виявлену знахідку вилучено встановленим порядком та передано представникам митниці", - йдеться у повідомленні.

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У Держприкордонслужбі зауважили, що такий випадок непоодинокий, щорічно у так званих «битках», тобто битих машинах, які прибувають в Україну, вилучають близько тисячі одиниць боєприпасів.