ЗНО з математики завтра писатимуть 290 тисяч осіб
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.
"Для проходження тесту з математики зареєструвалися 291 789 осіб, для яких створено 19 697 аудиторій у 1 231 пункті тестування. ЗНО з математики (завдання рівня стандарту) складатимуть 77 321 особа, для них створено 5 324 аудиторії у 417 пунктах ЗНО", - йдеться у повідомленні.
В МОН нагадали, що сертифікаційна робота з математики (завдання рівня стандарту) налічує 28 завдань різних форм: 16 завдань з вибором однієї правильної відповіді; 4 завдання на встановлення відповідності; 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю; 2 завдання з розгорнутою відповіддю.
Під час визначення результатів учасники отримають лише оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.
Сертифікаційна робота з математики налічує 34 завдання різних форм: 16 завдань з вибором однієї правильної відповіді; 4 завдання на встановлення відповідності; 9 завдань відкритої форми з короткою відповіддю; 5 завдань розгорнутою відповіддю.
За результатами проходження тесту з математики учасники отримають результат ЗНО з математики за шкалою 100-200 балів та оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.
Зазначається, що допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.
Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, його складали 9885 осіб. 24 травня відбулось тестування з іспанської, німецької, французької мов, а 25 травня – з англійської мови.