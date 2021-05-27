Роми є найбільш соціально вразливою нацменшиною у Європі - Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вважає необхідним створення міжнародної платформи для обміну найкращими практиками інтеграції осіб ромського походження у всіх країнах Європи.

Про це Денісова поінформувала під час Київського міжнародного форуму з питань інклюзії ромів, передає кореспондент Укрінформу.

«Важливим етапом для забезпечення додержання прав ромів вважаю створення міжнародної платформи для обміну найкращими практиками інтеграції осіб ромського походження у всіх країнах Європи», - поінформувала Денісова.

На її думку, наразі можна стверджувати, що роми є найбільш соціально вразливою національною меншиною у Європі.

«На відміну від більшості національних меншин, роми не мають власної державності. Традиційною особливістю внутрішнього соціального устрою ромських громад є проживання у компактних і стихійних поселеннях, здебільшого відокремлено від інших національностей, що поглиблює їх сегрегацію», - сказала Денісова.

Вона уточнила, що основні проблеми ромів приблизно однакові у всіх країнах – це, перш за все, соціальна ізоляція від місцевого населення, а також - низький освітній рівень, погані умови життя, тотальна бідність, погане здоров’я, а також відсутність представників у органах влади.

«Ключовим фактором у їх дискримінації є статистична та інформаційна невидимість – як в Україні, так і в інших європейських країнах. Державна влада не володіє повними та достовірними даними про народжуваність, смертність ромського населення в Україні та їх умови життя. Так, в Україні за різними оцінками, ромська спільнота нараховує від 200 до 400 тисяч осіб, які проживають у всіх регіонах країни», - поінформувала український омбудсман.

Вона зазначила, що облік представників ромської національної меншини ускладнюється відсутністю документів, що посвідчують особу, у значної кількості ромів, що, як наслідок, призводить до порушення їх основоположних прав на соцзахист, охорону здоров’я, освіту, працю та належні умови життя.

Як уточнила Денісова, вона постійно встановлює факти дискримінації ромської національної меншини і поновлення прав цих осіб часто відбувається лише після її звернення до відповідних державних органів.

Український омбудсман поінформувала, що у рамках засідань однієї із робочих груп, яку вона створила раніше, і до якої увійшли заступники керівників центральних органів виконавчої влади та представники ромської громадськості, заплановані моніторингові візити до місць масових поселень ромів та до місцевих громад, які мають позитивний досвід подолання негативних явищ у ромській спільноті.

Як повідомлялося, в Україні, за різними оцінками, проживає від 150 до 400 тис. ромів.