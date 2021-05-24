У столичному метро знайшли 8-річного хлопчика без батьків, дитина не ходить до школи – Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, коментуючи ситуацію із 8-річним хлопчиком, якого столичні поліцейські знайшли самого на станції метро «Дорогожичі», повідомила, що за її інформацією, дитина не ходить до школи.

Про це Денісова повідомила у аудіокоментарі Радіо НВ, який вона виклала у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Щодо цього хлопчика, то треба висловити повагу поліцейським – вони почали... розбиратися з цією родиною, і вони виявили ознаки того, що ця родина у складних життєвих обставинах знаходиться. Цьому хлопчику – 8 років, а він не ходить до школи. От у чому питання. Тут треба розбиратися, і наразі вже поліція говорить про те, що треба складати протокол і на батька (щодо притягнення – ред.) до адміністративної відповідальності», - сказала вона.

Коментуючи питання, що обговорюється у ЗМІ, чи на ту особу поліція склала протокол щодо невиконання батьківських обов’язків, омбудсман уточнила, що у Офісі Омбудсмана фіксують факти того, що дійсно складаються протоколи на ту особу, яка забирає дитину.

Денісова додала, що у Офісі Омбудсмана очікують, яку їм інформацію спочатку надасть щодо цієї події поліція, які вони кроки зробили.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці в метро на станції «Дорогожичі» правоохоронці виявили 8-річного хлопчика без батьків. Хлопчик разом з сестричкою знаходився вдома з батьком, та згодом вийшов з квартири шукати матір, яка у цей час перебувала у справах.

Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з матір’ю та склали відносно неї адміністративний протокол за невиконання своїх батьківських обов’язків за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У коментарях деяким ЗМІ у відділі комунікації поліції Києва пояснили, що забрати хлопчика прийшла мама, тому саме на неї склали протокол.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до Національної поліції з вимогою об’єктивно визначати суб’єкт адміністративного правопорушення під час складання адміністративного протоколу за невиконання батьками своїх батьківських обов’язків.