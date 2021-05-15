Святкували день народження і загубили дитину: на Одещині знайшли 4-річну дівчинку

В Одеській області вдалося розшукати 4-річну дівчинку, яка зникла напередодні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Одеської області.

"Група у складі поліцейських, гвардійців та представників місцевої влади, об’їжджаючи околиці населених пунктів, помітила 4-річну дівчинку на дорозі біля Знам’янського ставу. Побачивши їх автомобіль, дитина, зморена та голодна, одразу побігла до людей. Зараз її оглядають медики", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошуки дитини тривали з учорашнього дня. У родині виховується троє дітей, і того дня її рідні святкували день народження молодшої доньки, тому відсутність середньої помітили аж надвечір. Зараз ювенальні поліцейські спільно з працівниками соцслужб будуть вирішувати питання про їх вилучення з родини.

Провадження, розпочате за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, буде закрите. Разом з тим вирішується питання про додаткову кваліфікацію події за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) того ж Кодексу.

Правоохоронці подякували всім небайдужим громадянам, які долучилися до пошуків дитини, зокрема місцевим жителям, що допомагали з устаткуванням, організували перекуси для пошуковців та гарячі напої.