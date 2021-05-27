В Україні запрацював оновлений сервіс для онлайн-реєстрації субсидій

Для подання документів на призначення житлової субсидії в онлайн-режимі відновив роботу електронний сервіс.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Міністерства соціальної політики у Фейсбуці.

«У зв’язку зі змінами в Програмі житлових субсидій та затвердженням нових форм заяви й декларації для оформлення житлової субсидії інформуємо про відновлення роботи електронного сервісу для подання документів на призначення житлової субсидії в онлайн-режимі», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що доопрацьоване програмне забезпечення електронного сервісу «Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії» розпочало свою роботу в штатному режимі з 25 травня цього року.

У Мінсоцполітики нагадують, що звернутися за оформленням житлової субсидії можна через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи; ​безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад; ​заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення; через електронний сервіс, який розміщено на офіційному вебсайті Мінсоцполітики у розділі «Е-сервіси» - «Житлові субсидії».

У Мінсоцполітики нагадують, що відповідно до прийнятого Кабінетом Міністрів рішення призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, проводитиметься без звернень громадян (автоматично, шляхом самостійного отримання інформації органами соціального захисту населення з відповідних реєстрів та органів) крім домогосподарств, яким житлова субсидія надавалася у грошовій безготівковій формі, була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи тощо), а також – була призначена без урахування окремих осіб з-поміж зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації (дітей, онуків, інших осіб, які зареєстровані, але за адресою призначення субсидії не проживають).