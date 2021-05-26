Допомогти кинути палити мають лікарі — експерти

Тютюнозалежність потребує медичного лікування, і першим кроком до цього має бути гаряча лінія на допомогу курцям.

На цьому наголосили учасники пресконференції в Укрінформі на тему: «Кидай курити або помирай: що пропонує курцям Україна», яку організувало ГО «Здорові ініціативи».

Голова ГО «Здорові ініціативи» Наталія Торопова навела дані репрезентативного соціологічного опитування КМІС, згідно з яким 45% курців в Україні протягом останнього року намагалися кинути палити, але 0% з них отримали консультації в установах охорони здоров’я.

«Тобто жодної поради чи консультації від лікаря люди не змогли отримати, і більшість курців не можуть розраховувати на лікарів у питанні, в якому саме лікарі мають відігравати провідну роль і допомагати людям», - наголосила Торопова.

Вона нагадала, що 2006 року Україна долучилася до рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну, розробивши відповідні регуляції. Однак ці міри здебільшого превентивні, а курцям потрібна фахова медична допомога, вважає громадська діячка.

«Стаття 14 рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну чітко говорить про те, що країни повинні забезпечити адекватне лікування тютюнової залежності. На жаль, сьогодні ця міра в Україні є проігнорованою. Наприклад, немає гарячої лінії з допомоги кинути палити», - наголосила Торопова.

Вона нагадала, що така гаряча лінія проіснувала протягом року за фінансової підтримки ВООЗ і припинила працювати 2 роки тому, коли закінчилося фінансування.

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Робота гарячої лінії є важливим першим кроком для надання допомоги тим, хто хоче кинути палити, далі мають долучитися лікарі, проте вони в Україні до цього не підготовлені й не мотивовані, вважає лікар вищої категорії Юрій Стратович.

«Гарячу лінію обов’язково треба відновити, там спеціально навчені фахівці діагностують ступінь залежності від нікотину і дають поради на початковому етапі. Більшість лікарів навіть не питають пацієнтів, курять вони чи ні, і не дають поради, як кинути. Лікарів треба мотивувати й навчати. А люди не хочуть йти до лікарні, бо не вважають себе хворими, хоча це така сама хвороба й залежність, як алкоголізм чи наркоманія», - наголосив лікар.

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31 травня відзначається Всесвітній день без тютюну. Цього року проходитиме під гаслом: «Час відмовитися від тютюну».