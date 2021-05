Визначилися переможці конкурсу професійної журналістики «Честь професії-2021»

У вівторок, 25 травня, відбулася 12-та церемонія нагородження переможців конкурсу професійної журналістики «Честь професії», організатором якого є Національна асоціація медіа.

Трансляція церемонії відбувалася на Ютубі, передає Укрінформ.

Як зазначили організатори, цьогоріч за перемогу змагався 61 матеріал-фіналіст у 6 основних та 4 спеціальних номінаціях, а також за 7 спецпризів. Усього на конкурс у 2021 році було подано 812 матеріалів від 500 журналістів із 70 міст.

У кожній з основних номінацій було представлено по 5 робіт, також передбачалися спецпризи для локального медіа.

У номінації «Найкраще інтерв'ю» перемогу здобув Роман Кравець з «Української правди» за матеріал «Володимир Зеленський: Порошенко багато разів пропонував мені зустріч. Казав, що можемо знайти порозуміння». Спецприз за «Найкраще інтерв’ю» для локального медіа дістався Олені Лівіцькій, «Сайт соціальних новин «Перший», за матеріал «Поговори зі мною. Построзмова з Русланою з луцького автобуса з терористом».

У номінації «Найкращий репортаж» перемогли Христина Кутєпова, Роман Кутєпов, Hromadske, матеріал «Позивний «Домовина». Історія арештантки». Спецприз для локального медіа у цій номінації отримали Олена Лівіцька та Ірина Кабанова, «Сайт соціальних новин «Перший», матеріал «Могила у квітнику».

У номінації «Найкраще новинне висвітлення резонансної події» перемогла Вероніка Мелкозьорова, NBC News, матеріал «A tale of two mothers: Нow a Texas couple claimed their baby from Ukraine despite the coronavirus lockdown». Спецприз для локального медіа в цій номінації присуджено Марині Пітиляк, «Перший Західний», матеріал «Понівечили чи облагородили? Як селяни статую Матері Божої у заповіднику самовільно встановили».

У номінації «Найкраща публіцистика» приз одержали Наталія Гуменюк, Максим Камєнєв, Анна Цигима, Суспільне мовлення, за матеріал «Убивство Гонгадзе - 20 років у пошуках правди». Спецприз для локального медіа в цій номінації здобули Дар'я Твердохліб, Владислав Мельничук, Ірина Цибух, Яросла Цюп’як, «UA: Дніпро», за матеріал «Ігрень».

У номінації «Найкраща аналітика» перемогу здобули Алла Садовик, Інна Білецька, Дмитро Бондар та Олександр Стратонов, Суспільне мовлення, за матеріал «Помилка 83». Спецприз для локального медіа в цій номінації виграла Катерина Шевченко, Запорізький центр розслідувань, за матеріал «Опасные отходы, недопуск проверок и нарушений: что скрывает мусорный полигон Запорожья».

У номінації «Найкраще розслідування» перемогла Олена Логінова, «Слідство.Інфо», з матеріалом «Зірвати банк».

Спецприз «Надія журналістики» отримала Яна Радченко з матеріалом «Що потрібно знати про гендер, коли тобі 16 років».

Спецприз за «Найкращий аудіоматеріал» дістався Вікторії Лавриненко та Ярославу Грицаку, The Ukrainians, за матеріал «Музика з історіями. Різдво».

У спецномінації від Наглядової ради конкурсу «Пояснювальна журналістика в часи пандемії» приз здобула Анастасія Іванців, Lb.ua, за матеріал «Гроші і справедливість: чому пацієнти з повідом вимушені боротися за безкоштовні ліки».

У спецномінації від платформи HelpSMI «Експерт-знахідка», запровадженій цьогоріч, визначено двох переможців - це Георгій Ерман, BBC News Україна, «Як українці врятували від різанини тисячі людей в Боснії і чому про це не говорять», а також Павло Новик, Bihus.info, «Присмак коксу: Як харківський завод роками вбиває екологію, відмахуючись від судів і екологів».

У спецномінації від Комісії з журналістської етики «Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів, журналістської етики та саморегуляції» перемогла Оксана Расулова, Lb.ua, «Духовна війна і загроза «майдану». Як змінилася білоруська пропаганда після приходу російських журналістів».

У спецномінації від школи UMES «Найкращий журналістський експеримент», яка була представлена вперше, переміг Ярослав Ганущак, «1+1», «Карантин»: чи реально прожити день на метровій відстані від людей».