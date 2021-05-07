Оголошено шорт-лист фіналістів конкурсу журналістики "Честь Професії" 2021

Оголошено шорт-лист фіналістів дванадцятого конкурсу професійної журналістики «Честь Професії» у 6 основних та 4 спеціальних номінаціях. Цьогоріч на конкурс учасники подали 812 матеріалів, з яких Відбіркова комісія та Журі обрали короткий список переможців.

Шорт-лист фіналістів у номінації «Найкраще інтерв’ю»:

«Те саме інтервʼю члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, яке він спочатку заборонив публікувати, а потім передумав» ─ Жартовська Марія, «Бабель».

«Володимир Зеленський: Порошенко багато разів мені пропонував зустріч. Казав, що можемо знайти порозуміння» ─ Кравець Роман, «Українська правда».

«Поговори зі мною. ПостРОЗМОВА із Русланою з луцького автобуса з терористом» ─ Лівіцька Олена, «Сайт соціальних новин «Перший».

«Олег Сенцов: Зараз якщо ти розмовляєш російською – підтримуєш цим ворога» ─ Лиховій Дмитро, Кліщук Людмила, «Новинарня».

«Історик Ярослав Грицак: Революція Зеленського ─ це третій Майдан, який хакнули» ─ Кригель Михайло, Мусаєва Севгіль, «Українська правда».

Фіналісти за спецприз «Найкраще інтерв’ю в локальному медіа»:

«Сукні буковинського дизайнера румунського походження носять у 34-ох країнах» ─ Гайфер Євгенія, «UA: Буковина».

«Поговори зі мною. ПостРОЗМОВА із Русланою з луцького автобуса з терористом» ─ Лівіцька Олена, «Сайт соціальних новин «Перший».

Шорт-лист фіналістів у номінації «Найкращий репортаж»:

«Вальс для мами» ─ Максимова Маріанна, «Локальна історія».

«Вони будуть королями тут ходить». Родина п’ятирічного Кирила Тлявова, який рік тому загинув через стрільбу п’яних поліцейських, добивається покарання винних» ─ Коваленко Катерина, «Бабель».

«Позивний «Домовина». Історія арештантки» ─ Кутєпова Христина, Кутєпов Богдан, hromadske.

«Бовтишка у кратері» ─ Колісніченко Захар, Reporters.

«Ті, що качають місто» ─ Якубович Тетяна, Коровайний Сергій, «Радіо Донбас.Реалії» (проєкт «Радіо Свобода»).

Фіналісти за спецприз «Найкращий репортаж у локальному медіа»:

«Могила у квітнику. Три українки, поляк, який їх захищав, і ...один бузок на всіх. СВОЯ ІСТОРІЯ» ─ Лівіцька Олена, Кабанова Ірина, «Сайт соціальних новин «Перший».

«Це чекало на всі райони, ми просто були першими: як карантин згуртував Заліщики» ─ Небесна Ірина, «Терміново».

Шорт-лист фіналістів у номінації «Найкраще новинне висвітлення резонансної події»:

«Нічні допити, мов у гестапо». Чому в Кагарлику бояться поліції» ─ Безп'ятчук Жанна, Жуган Вікторія, BBC News Україна.

«Страх і ненависть у Винниках. Коли паніка була страшніша, ніж сам вірус» ─ Сукач Ніна, Павлишин Ксенія, Дрималовський Орест, «Перший Західний».

«A tale of two mothers: How a Texas couple claimed their baby from Ukraine despite the coronavirus lockdown» ─ Мелкозьорова Вероніка, NBC News.

«Понівечили чи облагородили? Як селяни статую Матері Божої у заповіднику самовільно встановили» ─ Пітиляк Марина, «Перший Західний».

«Обвинувачений у вбивстві дитини Соболєва визнає вину: «Правда нас врятує» ─ Салій Ірина, «Судовий репортер».

Фіналісти за спецприз «Найкраще новинне висвітлення резонансної події в локальному медіа»:

«Страх і ненависть у Винниках. Коли паніка була страшніша, ніж сам вірус» ─ Сукач Ніна, Павлишин Ксенія, Дрималовський Орест, «Перший Західний».

«Понівечили чи облагородили? Як селяни статую Матері Божої у заповіднику самовільно встановили» ─ Пітиляк Марина, «Перший Західний».

Шорт-лист фіналістів у номінації «Найкраща аналітика»:

«Чия земля» ─ hromadskе.

«Помилка 83» ─ Садовник Алла (співавтори: Білецька Інна, Бондар Дмитро, Стратонов Олександр, «Суспільне мовлення».

«Недооцінена. Як Африка може врятувати майбутнє України» ─ Ерман Георгій, BBC News Україна.

«Прорив в Донецьк: чому Україна не зупинила бойовиків?» ─ Стек Левко, «Донбас.Реалії» (проєкт «Радіо Свобода»).

«Первое правило «Бойцовского клуба». Как титушки сдавали друг друга в судах по делам Майдана» ─ Козак Татьяна, «Ґрати».

Фіналісти за спецприз «Найкраща аналітика в локальному медіа»:

«Кого шукатиме робота» ─ Галяс Олександр, «Порто-франко».

«Опасные отходы, недопуск проверок и нарушения что скрывает мусорный полигон Запорожья» ─ Шевченко Катерина, «Запорізький центр розслідувань».

Шорт-лист фіналістів у номінації «Найкраще розслідування»:

«Американська мрія» Віктора Медведчука. Як проросійський політик-бізнесмен під санкціями освоює ринок нафтопродуктів у США» ─ Ремажевська Любомира, Савчук Максим, Чорновалов Олександр, «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт «Радіо Свобода» та «UA:Перший»).

«Зірвати банк» ─ Логінова Олена, «Слідство.Інфо».

«Секс-квартира і найтупіша схема нардепа Киви» ─ Мокрик Данило, Понька Вадим, Bihus.Info.

«Російські бойовики втекли з Донбасу до Криму. Справа МН17» ─ Стек Левко, «Донбас.Реалії» (проєкт «Радіо Свобода»).

«Спадкоємець» ─ hromadske.

Шорт-лист фіналістів у номінації «Найкраща публіцистика»:

«Аби не Путін» у Львові, або як у Порошенка стали на ті самі граблі» ─ П'єцух Мар'яна, hromadske.

«Донецьк 2020» ─ Кречко Ярослав (співавтори: Механік Олена, Стек Левко, Пагулич Роман, Теребинська Ольга, Шатернік Ольга, Головін Євген), «Донбас.Реалії» (проєкт «Радіо Свобода»).

«Убивство Гонгадзе ─ 20 років у пошуках правди» ─ Гуменюк Наталія, Камєнєв Максим, Цигима Анна, «Суспільне мовлення».

«Що потрібно знати про гендер, коли тобі 16?» ─ Радченко Яна, «Гендер в деталях».

«Музика з історіями: #1 Різдво» ─ Лавриненко Вікторія, Грицак Ярослав, The Ukrainians.

Фіналісти за спецприз «Найкраща публіцистика в локальному медіа»:

«ЖЕМЧУГОВ: «Я ПОТРІБЕН СВОЇЙ УКРАЇНІ» ─ Кожевнікова Вікторія, Михальська Галина, «Подолянин».

«Ігрень» ─ Твердохліб Дар'я, Мельничук Владислав, Цибух Ірина, Цюп'як Вірослав, «UA: Дніпро».

Шорт-лист фіналістів у спеціальній номінації від Наглядової ради «Пояснювальна журналістика в часи пандемії»:

«Антисептик, локдаун, ШВЛ. Про пандемію коронавірусу від «А» до «Я» ─ Сукач Ніна, «Перший Західний».

«Втрата нюху та смаку: чому цей симптом став №1 при COVID-19 та що з цим робити?» ─ Бушковська Наталія, «Українська правда».

«Гроші і справедливість: чому пацієнти з ковідом вимушені боротися за безкоштовні ліки» ─ Іванців Анастасія, LB.ua.

«Що таке сатурація, чому важливо її контролювати при COVID-19 і до чого тут пульсоксиметр» ─ Савоскіна Оксана, hromadske.

«Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених» ─ Рещук Катерина, Лукашова Соня, «Українська правда».

Шорт-лист фіналістів у спеціальній номінації від платформи HelpSmi «Експерт-знахідка»:

«Як «перезавантажити» міську систему водопостачання. Досвід молдавського міста Тараклія» ─ Журавльов Дмитро, Руденко Анастасія, «Рубрика».

«Архитекторка Татьяна Евсеева: "То, что для местной власти «хлам», для нас – дело жизни" ─ Манукян Юлія, «Часопис Простір».

«Як українці врятували від різанини тисячі людей в Боснії і чому про це не говорять» ─ Ерман Георгій, BBC News Україна.

«Присмак коксу: Як харківський завод роками вбиває екологію, відмахуючись від судів і екологів» ─ Новик Павло, bihus.info.

«Хто винен у тому, що ми робимо мовні помилки» ─ Масюк Марія, «Еспресо.Захід».

«Музика з історіями» ─ Лавриненко Вікторія, Грицак Ярослав , The Ukrainians.

Шорт-лист фіналістів у спеціальній номінації від Комісії з журналістської етики «Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів, журналістської етики та саморегуляції»:

«Вбивали та спалювали? Докази російської дезинформації | Крим.Реалії» ─ Євчин Дмитро, «Крим.Реалії» (проєкт «Радіо Свобода»).

«Духовна війна і загроза "майдану". Як змінилася білоруська пропаганда після приходу російських журналістів» ─ Расулова Оксана, LB.ua.

«Інформаційна війна нескінченності: інтерв’ю з Пітером Померанцевим» ─ Павлишин Олеся, «Куншт».

«Світлана Остапа: "Джинси не стало менше, вона перекочовує у соцмережі"» ─ Міщенко Ярослава, «Укрінформ».

«Слов’янськ: місто в пошуках свого місця» ─ Гайванович Іван, «Громадське радіо».

Шорт-лист фіналістів у спеціальній номінації від школи UMES «Найкращий журналістський експеримент»:

«Соціальний експеримент. Сексуальне домагання у громадському транспорті» ─ Клименко Аліна, «UA:Чернігів».

«Карантин: чи реально прожити день на метровій відстані від людей» ─ Ганущак Мирослав, 1+1 media.

«Фальшивий ПЛР-тест, недорого» ─ Родак Катерина, ZAXID.NET.

«За кулісами «5 питань від президента». Розповідь «волонтера» про опитування Зеленського» ─ Лукашова Соня, «Українська правда».

«Інтерактивне розслідування U.PRAVA (Стоп ДАІ)» ─ Яковлєв Олег, Романенко Наталя, U.PRAVA.

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