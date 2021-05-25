Суд продовжить розгляд справи про вбивство Шеремета 1 червня

Шевченківський районний суд міста Києва продовжить розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета 1 червня.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Суд відкладає судове засідання до 1 червня”, - сказала Голуб.

На сьогоднішньому засіданні суд дослідив клопотання щодо застосування домашнього арешту щодо обвинуваченої Яни Дугарь та продовження його терміну, постанову слідчого про відібрання у Дугарь зразків почерка для експертного дослідження, характеризуючі документи щодо неї.

Суд також дослідив запит до Державної міграційної служби щодо документів для виїзду за кордон щодо Дугарь і відповідь на нього, службову характеристику обвинуваченої, відеозаписи тощо.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

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У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, Шеремета. Екссплужбовець білоруського спецзагону Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві.