Перша леді Олена Зеленська презентувала оновлене меню для шкільних їдалень. Як передає Укрінформ, про це на презентації оновленого меню для їдалень закладів середньої загальної освіти розповіла Олена Зеленська.

"Я - мама, і мені не байдуже, що їдять мої діти і діти інших громадян у школі. Дійсно, ми не можемо проконтролювати, чим харчуються діти в школі, коли ми їх не бачимо. ...Вдень багато дітей взагалі не харчуються, тому що їжа (в шкільній столовій - ред.) несмачна, холодна... Ми маємо зосередитися на головних напрямках реформи шкільного харчування", - сказала Олена Зеленська.

Вона розповіла, що для запуску реформи шкільного харчування в 2020 році було проведено дослідження в 500 школах. За словами Олени Зеленської, в 91% шкільних столових у місті та 98% шкільних столових у сільській місцевості не перевіряють калорійність страв, 52% шкіл у селах та 40% шкіл у містах не мають належного приміщення та обладнання для столових, 25% шкіл не проводять контроль температури тих страв, які отримують діти.

Лише 15% шкіл у сільській місцевості, і 36% шкіл у містах здатні забезпечити для дітей дієтичне харчування.

Так, протягом 2020 року було проведено зміну нормативної бази. Зокрема, у 2020 році було розроблено та затверджено План заходів з реформування системи шкільного харчування. Було затверджено оновлений санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, нові норми та порядок організації харчування учнів, затверджено нові гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях в школах, розроблено методичні рекомендації для використання системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP).

Оновлене меню розраховано на 4 тижні, включає 160 страв, серед яких традиційні українські страви, популярні страви різних кухонь світу, а також безглютенові позиції. Крім того, збільшено кількість фруктів та м'яса в раціоні.

Також, як додав на презентації міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, буде зменшено кількість солі у стравах. За його словами, це буде відбуватися поетапно. Також в закладах освіти не будуть представлені в меню перероблені, консервовані м'ясні вироби.

Такі зміни до підходів у харчуванні, за словами міністра, дозволять поступово змінити харчові звички, в тому числі й у сім'ях, а також в майбутньому позитивно вплинути на профілактику різних захворювань, зокрема гіпертонічної хвороби.

Також у 2020 році було проведено поліпшення матеріально-технічної бази шкільного харчування, на що було виділено 400 тис. грн субвенції для шкіл. Завдяки цьому було проведено модернізацію харчових блоків у 1809 закладах середньої освіти.

Оновлене меню в школах планується впровадити з 1 вересня наступного навчального року.

Фото: Суспільне