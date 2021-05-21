До груп тероборони долучаються багато ветеранів-добровольців – Лапутіна

Міністерство у справах ветеранів активно сприятиме тому, щоб ветерани продовжували бути активними захисниками України.

Як передає Укрінформ, про це міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна під час робочої поїздки до Сумської області, повідомляє пресслужба Мінветеранів.

«Мінветеранів активно сприятиме тому, щоб ветерани продовжували бути активними захисниками України, бо вони мають неймовірний бойовий досвід, бойовий дух, віру в Україну та врешті решт бажання жити в сильній країні, не боятися ворога і перемагати», - сказала Лапутіна.

Вона зазначила, що наразі до груп територіальної оборони України долучаються багато ветеранів-добровольців, які у 2014 році на початку російсько-української війни першими стали захист нашої держави та отримали бойовий досвід.

За її словами, це не просто ветерани, які перейшли з військової служби у цивільне життя. Вони - учасники бойових дій, які можуть продовжувати розвивати наші громади, посилювати їх стійкість, а у разі загрози - навчити інших, й самим стати на захист України.

«Мінветеранів буде всіляко підтримувати вишколи українських захисників і не тільки як військовий елемент, а як складову національно-патріотичного виховання. Лише патріотично налаштовані та мотивовані люди можуть швидко навчитися військовій справі та стати на захист України», - додала Лапутіна.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів України працює над створенням онлайн платформи G2VEI для надання інформаційної державної сервісної підтримки ветеранському бізнесу та розбудови ветеранського бізнес-нетворкінгу.

Фото: Український Жіночий Конгрес