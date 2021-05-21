На розбудову мережі вірусологічних лабораторій потрібно додаткових ₴4 мільярди – Шмигаль

Міністерство охорони здоров'я ініціює розбудову мережі вірусологічних лабораторій.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"МОЗ розробило проєкт документа про затвердження державної цільової програми розбудови мережі вірусологічних лабораторій. Зараз він доопрацьовується, і впевнений, що з призначенням нового міністра цей процес пришвидшиться. Крім того, є стратегія забезпечення біологічного захисту за принципом Єдине здоров’я на період до 2025 року", - сказав Шмигаль.

Зокрема, як повідомив Прем'єр, в межах стратегії передбачається створення центрів біобезпеки, посилення спроможності регіональних лабораторій, створення необхідного запасу медикаментів.

"Додаткові видатки на 2022-2024 роки для розбудови мережі закладів епідеміологічного контролю та біологічної безпеки становитимуть понад 4 млрд грн", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування планує направити до кінця травня для розгляду у другому читанні законопроєкт про створення служби боротьби з біологічними загрозами.