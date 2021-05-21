Родинам медиків, які померли внаслідок COVID-19, виплатили майже 200 мільйонів

Надбавки лікарям, які працюють із хворими на коронавірус, держава сплачує у повному обсязі, а сім’ям медиків, які померли внаслідок COVID-19, виконуючи свої обов’язки, держава сплатила вже майже 200 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час звіту в парламенті про виконання урядом постанови Верховної Ради від 20 жовтня 2020 року щодо заходів протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

«Встановлені лікарняні надбавки сплачуються у повному обсязі. Це говорять на місцях, я сам мав змогу переконатись під час своїх робочих поїздок. Середня зарплата лікаря в одній із лікарень - приблизно 18 тис. грн… Урядом також визначено порядок фінансування страхових виплат у випадку смерті медичних працівників, і цей процес був суттєво спрощений. Загалом фондом соціального страхування призначено виплат одноразової допомоги родинам загиблих від COVID-19 медпрацівників майже на 200 млн грн», - повідомив Шмигаль.

Як повідомлялося, 20 жовтня 2020 року Верховна Рада ухвалила Постанову "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".

2 листопада 2020 року розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров’я із протидії поширенню коронавірусної хвороби. Кожен громадянин України може зателефонувати й отримати необхідну інформацію, яка його цікавить або ж повідомити про певну проблему, Телефонувати можна цілодобово за номером – 0 800 60 20 19.