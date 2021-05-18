Музей Майдану започаткував створення Української коаліції пам’яті

Національний музей Революції Гідності 18 травня, у Міжнародний день музеїв і День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу, виступив з ініціативою створення Української коаліції пам’яті.

Про це повідомив, презентуючи Коаліцію, генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, передає кореспондент Укрінформу.

«Близько 4 років українські музеї, які займаються складною тематикою, вирішували складні питання – яким чином актуалізувати нашу історичну пам’ять, драматичні сторінки нашої історії, які за радянської доби замовчувалися, теми, які просто заборонялися або спотворювалися. Ми думали про те, як нам діяти. І вирішили, що сьогодні, перед загрозою нових викликів, в умовах інформаційної війни, гібридної війни, російсько-української війни, коли тема пам’яті, замовчуваної або забутої історії може стати потужною зброєю як однієї сторони, так і іншої, нам треба об’єднатися. Сьогодні ми разом анонсуємо створення Української коаліції пам’яті, яка об’єднує не лише музеї, а й громадські ініціативи, наукові, дослідницькі інституції, державні установи», - сказав Пошивайло.

За його словами, закордонний досвід переконує, що музеї, які об’єднуються і створюють професійні мережі, є набагато ефективнішими, тож коаліція для подолання глобальних і національних викликів керуватиметься досвідом передусім закордонних партнерів.

«Наш Музей Революції Гідності став ініціатором такого об’єднання, бо ми були першими в Україні, хто долучився до Міжнародної коаліції місць сумління. Подібні мережі мають випрацювану методологію, інструменти, знають, як працювати із складною історією, убезпечити музеї від політичного тиску, різноманітних загроз», - зауважив Пошивайло.

Угоду про створення коаліції підписали присутні на заході представники Національного музею Революції Гідності, Національного музею історії України у Другій світовій війні, Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», Центру досліджень визвольного руху, Архіву національної пам’яті, Меморіального заповідника «Биківнянські могили», Українського центру вивчення історії Голокосту, Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків.

Пошивайло зазначив, що також вже підтвердили свою участь Дніпровський національний історичний музей ім. Дмитра Яворницького, зокрема його відділ – перший в Україні Музей АТО, та Національний музей «Тюрма на Лонцького» (Львів), і запросив охочих приєднуватися до коаліції.