Цифровізація дозволяє займатися улюбленими справами, а не стояти в чергах - Федоров

Основна мета цифрової трансформації України - зробити життя українців більш зручним.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30.Цифровізація".

"Для нас цифрова трансформація країни - це, в першу чергу, зручність для громадян, щоб вони займались улюбленими справами, а не стояли в чергах", - підкреслив віцепрем'єр.

Він додав, що цифровізація дозволяє усувати корупційні ризики як на побутовому рівні, так і більших масштабів, а також забезпечити громадян незалежно від місця проживання рівним доступом до різноманітних ресурсів.

Федоров нагадав, що одна з цілей Міністерства цифрової трансформації України - переведення всіх державних послуг в онлайн до 2024 року, і зауважив, що ця ціль консолідує всі відомства та міністерства, тому важливо, щоб на місцях працював ефективний менеджмент, який здійснюватиме цифрову трансформацію зсередини.

Як повідомляв Укрінформ, Всеукраїнський форум «Україна 30. Цифровізація» триває три дні — із 17 до 19 травня.

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Тема другого дня - “Цифрова трансформація країни”. Учасники форуму обговорюють плани у таких пріоритетних сферах, як охорона здоров’я, соціальний захист, податки, освіта, охорона природи, будівельна галузь і “цифровізація” на великих промислових підприємствах.