Стерненко не з’явився до Приморського суду Одеси, бо ходив в інший

Суддя Приморського райсуду Одеси Віктор Кічмаренко, що головує на засіданні з розгляду справи екслідера осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка, якому інкримінують перевищення самооборони, звинуватив підсудного у неповазі до суду через неявку на засідання.

Таку правову позицію головуючий оприлюднив на засіданні 14 травня, передає кореспондент Укрінформу.

"Неявка підсудного на засідання є неповагою до суду", - сказав Кічмаренко.

Учасники суду, включно з прокурором, підтримали позицію головуючого.

Разом з тим Стерненко сьогодні, 14 травня, перебуває на засіданні Одеського апеляційного суду, який розглядає його скаргу на рішення суду першої інстанції про призначення покарання у вигляді 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Підсудний Стерненко висловив подив щодо звинувачення у неповазі до суду, оскільки мусить обов‘язково бути 14 травня в іншому суді. «Не здивуюсь, якщо тепер прокурор вимагатиме мене закрити до СІЗО тому, що я не прийшов в суд, бо ходив в інший суд", - зазначив активіст.

Укрінформ звертався за коментарем до пресслужби райсуду, судді-спікера за кримінальною спеціалізацією, інших працівників апарату Приморського райсуду, однак телефони суду не відповідали.

Як повідомлялося, колегія Одеського апеляційного суду, що розглядала 14 травня апеляційні скарги Сергія Стерненка і Руслана Демчука на вироки суду першої інстанції, відмовила обом підсудним у зміні запобіжного заходу і залишила їх під цілодобовим домашнім арештом.

Також колегія апеляційного суду відмовила у задоволенні клопотання народного депутата Романа Лозинського про взяття Стерненка на поруки і в можливості відбувати домашній арешт у Києві.

Наступне засідання Одеського апеляційного суду у справі Стерненка та Демчука призначено на 20 травня.

Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку і Демчуку покарання у вигляді 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. 9 квітня апеляційний суд змінив підсудним запобіжний захід, звільнивши їх з-під варти під домашній арешт.

Фото: Думська