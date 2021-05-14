Стерненка і Демчука залишили під домашнім арештом
Про це Стерненко повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає Укрінформ.
Також, за його словами, суд відмовив йому у можливості відбувати арешт у Києві.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Одесі розглядають апеляційну скаргу на вирок Стерненку та Демчуку.
23 лютого Приморський райсуд визнав Стерненка та Демчука винними у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Суд призначив Стерненку і Демчуку покарання у вигляді 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.
До оскарження вироку їм обрали запобіжний захід - тримання під вартою. 9 квітня Одеський апеляційний суд відпустив їх з-під варти під цілодобовий домашній арешт.
26 березня адвокати засуджених активістів подали апеляційні скарги на вироки.
Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.