В Україні школярі сидять над зошитами в середньому по 10 годин на добу

Учні 5-9 класів в середньому проводять у сидячому положенні 10 годин на добу без урахування часу на сон.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Загрозлива тенденція щодо зниження фізичної активності у нас є серед дітей і підлітків. За наявними у нас даними, учні 5-9 класів, не враховуючи нічний сон, 10 годин на добу проводять у сидячому положенні. Малорухливий спосіб життя, який провокується технологічним розвитком, призводить до значного зростання кількості неінфекційних хвороб", - сказав Ляшко.

За словами заступника міністра, до початку 2020 року, за результатами оцінки поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні, рівень фізичної активності в нашій країні увійшов до найвищих показників у Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров’я. Лише 10% українців не дотримувались рекомендації ВООЗ щодо принаймні 150 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності щотижня.

Водночас більшість населення - 60% - не займалися фізичною активністю у вільний час. Зі збільшення віку ця тенденція наростає: так, у віковій групі старше 60 років цей показник досягає 92%. Ляшко наголосив, що дуже поширеною була і є малорухлива, сидяча поведінка. Встановлено, що дорослі сиділи або напівлежали 4 години у міській місцевості та 3,6 години у сільській щодня.

"Нещодавня публікація наукового дослідження в британському журналі спортивної медицини говорить про доведений факт, що фізична активність знижує ймовірність перенести COVID-19 в тяжкій формі. 150 хвилин на тиждень фізкультури з високою ймовірністю поможуть уникнути несприятливих наслідків після ковіду", - сказав Ляшко.

Також він підкреслив, що фізичні вправи є важливою умовою повноцінного одужання після COVID-19.

Заступник міністра зауважив, що ми повинні усвідомлювати вирішальний зв’язок між транспортом, здоров’ям та навколишнім середовищем. Наприклад, відстань близько 5 км можна проїхати на велосипеді замість автомобіля, а відстань 3 км - пройти пішки.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я дозволяє проводити масові спортивні заходи на відкритому повітрі за умови дотримання протиепідемічних норм.

Фото: Суспільне