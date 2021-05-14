Олена Зеленська каже, що вбрання купує за власні кошти

Олена Зеленська каже, що вбрання купує за власні кошти

Укрінформ
Дружина Президента Олена Зеленська купує собі одяг за власні кошти та має спільного з чоловіком стиліста.

Про це вона розповіла в інтерв’ю в програмі у "VIP з Наталією Мосейчук", повідомляє Укрінформ.

«У мене просто болюче це питання про сукні. Не через те, що мене хейтять. Чомусь усі вважають, що для того, щоб одягатись та гарно виглядати, я користуюсь якимись державними коштами. Мені дуже важливо сказати, що це не так. У все, що я одягнена, це тільки мій клопіт та мої витрати. Як я виглядаю, можна критикувати. Я розумію, що я іноді припускаюсь помилок. Але це тільки мій вибір і я за це відповідальна», - зазначила перша леді.

Водночас вона зауважила, що з президентством чоловіка мусила змінити «вектор» стилю в одязі через критерії, яким має відповідати.

Олена Зеленська також розповіла, що має консультанта.

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«У нас із Володимиром одна стилістка на двох, тому що немає такого в Офісі Президента, де будуть люди, котрі працюють тільки на мене», - додала дружина Глави держави.

Водночас вона поділилася, що має з іншими першими леді дуже добрі стосунки, але запевнила, що не може визначити для себе якусь ікону стилю, і не тільки серед дружин Президентів, оскільки взагалі для себе ніколи кумирів не визначала.

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