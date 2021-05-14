Олена Зеленська каже, що вбрання купує за власні кошти

Дружина Президента Олена Зеленська купує собі одяг за власні кошти та має спільного з чоловіком стиліста.

Про це вона розповіла в інтерв’ю в програмі у "VIP з Наталією Мосейчук", повідомляє Укрінформ.

«У мене просто болюче це питання про сукні. Не через те, що мене хейтять. Чомусь усі вважають, що для того, щоб одягатись та гарно виглядати, я користуюсь якимись державними коштами. Мені дуже важливо сказати, що це не так. У все, що я одягнена, це тільки мій клопіт та мої витрати. Як я виглядаю, можна критикувати. Я розумію, що я іноді припускаюсь помилок. Але це тільки мій вибір і я за це відповідальна», - зазначила перша леді.

Водночас вона зауважила, що з президентством чоловіка мусила змінити «вектор» стилю в одязі через критерії, яким має відповідати.

Олена Зеленська також розповіла, що має консультанта.

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«У нас із Володимиром одна стилістка на двох, тому що немає такого в Офісі Президента, де будуть люди, котрі працюють тільки на мене», - додала дружина Глави держави.

Водночас вона поділилася, що має з іншими першими леді дуже добрі стосунки, але запевнила, що не може визначити для себе якусь ікону стилю, і не тільки серед дружин Президентів, оскільки взагалі для себе ніколи кумирів не визначала.