Проєкт змін до КПК спрощує розслідування злочинів по «гарячих слідах» – Татаров

Проєкт змін до Кримінального процесуального кодексу щодо досудового розслідування передбачатиме спрощення розслідування злочинів по «гарячих слідах» та ініціювання окремих процесуальних заходів.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Буде запропоновано внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, зокрема щодо спрощення розслідування злочинів по «гарячих слідах», спрощення ініціювання певних заходів процесуальних, зокрема негласних слідчо-розшукових дій, тимчасового доступу до речей та документів у випадках вчинення резонансних злочинів і необхідності діяти вже сьогодні, а не очікувати рішення прокурора, суду день-два-три», - заявив Татаров.

Водночас він запевнив, що у пропонованих змінах буде дотримано баланс щодо захисту прав людини.

Заступник керівника ОП нагадав, що над відповідними змінами до КПК працювала створена Президентом робоча група, до якої увійшли понад 30 фахівців із різних галузей права.

«Ми вже закінчили роботу і очікуємо на схвалення всіма членами робочої групи, доповіді Президенту і, відповідно, внесення законопроєкту в парламент», - поінформував Татаров.

Також, за його словами, кількість злочинів, вчинених організованими злочинними групами, зменшилася на майже 16 %.

«Минулого року був прийнятий закон, який спростив і удосконалив діяльність правоохоронних органів, відповідно була прийнята концепція Кабінету Міністрів про протидію організованій злочинності й ми маємо на сьогодні вже позитивний результат. Якщо говорити в загальному, то близько на 16 % скоротилася кількість злочинів, які вчиняються організованими злочинними групами, і правоохоронні органи почали діяти ефективно», - зазначив Татаров.

За його словами, мова йде про такі види злочинів, як наркоторгівля, торгівля зброєю, а також протидія кіберзлочинам.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 7 серпня 2019 року затвердив Положення про Комісію з питань правової реформи та її пересональний склад.