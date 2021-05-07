У Авакова прокоментували інцидент з учасником АТО: Людина має право на самозахист

Кожний громадянин має право на самозахист, і якщо до його будинку хтось вривається та намагається його вбити, то така людина має право захищатися.

Про це у ефірі телеканалу «Україна 24» заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи справу щодо ветерана АТО на Тернопільщині, який раніше, захищаючи себе та матір, смертельно травмував одного із кількох нападників, передає кореспондент Укрінформу.

«Згідно Конституції і Кримінально-процесуального кодексу, кожна людина має право на самозахист. Якщо хтось вривається до вашого житла і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист. На Тернопільщині дійсно декілька днів тому сталася страшна трагедія: 24-річний хлопець, який раніше приймав участь в АТО і є ветераном десантно-штурмових військ, на дискотеці зробив зауваження групі молодиків. Ті образилися на нього, прийшли до нього додому. Вони увірвалися до його будинку , почали його бити. І цей хлопець захистив себе - взяв ніж і вдарив одного з нападників. На жаль, той помер», - сказав Геращенко.

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Він нагадав, що за даними правоохоронців, нападників було не 6, а 5.

«Ця справа буде об’єктивно розслідувана і буде встановлено, чи це було перевищення меж необхідної самооборони, чи це були законні дії по самозахисту від нападників, які прийшли до дому цього хлопця», - поінформував заступник міністра.

Як повідомлялося, у Тернопільській області учасник АТО, захищаючи себе та матір, смертельно травмував одного з кількох нападників. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідчі поліції звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу для учасника АТО, який раніше на Тернопільщині, захищаючи себе та матір, смертельно травмував одного із кількох нападників.

Ця справа, за словами міністра, буде передана в Головне слідче Управління Національної поліції.