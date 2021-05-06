Для ветерана АТО, який вбив нападника, проситимуть зміни запобіжного заходу

Слідчі поліції звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу для учасника АТО, який раніше на Тернопільщині, захищаючи себе та матір, смертельно травмував одного із кількох нападників.

Як передає Укрінформ, про це поінформував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба МВС.

«Справа про вторгнення на територію домоволодіння та напад групи з п’ятьох осіб на ветерана АТО буде передана в Головне слідче Управління Національної поліції, а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання», – зазначив Аваков, додавши, що «слідство буде повним, неупередженим та об‘єктивним».

Міністр заявив, що вважає передчасним та необґрунтованим оголошення підозри 24-річному ветерану АТО, який, за його словами, був змушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки прийшли п’ятеро нападників, і один із яких пізніше загинув від отриманих поранень.

Аваков наголосив, що право на самооборону та захист свого житла, окрім випадку перевищення меж необхідної самооборони, кожному гарантоване законом.

У МВС нагадали, що згідно зі ст. 36, пунктом 5 Кримінального кодексу України, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

Як повідомляв Укрінформ, у Тернопільській області учасник АТО, захищаючи себе та матір, смертельно травмував одного з кількох нападників. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.