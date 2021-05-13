Україна 30. Безпека країни. МВС та кібербезпека. День третій
Онлайн
Укрінформ
Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни» присвячений обговоренню стратегії захисту і оборони держави. Тема третього дня - МВС та кібербезпека.
Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого Президент Володимир Зеленський дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який включатиме 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання.
Однак у березні організатори Всеукраїнського форуму "Україна 30" оголосили перерву в роботі з огляду на посилення карантину в Києві.