Україна 30. Безпека країни. МВС та кібербезпека. День третій

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого Президент Володимир Зеленський дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який включатиме 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання.

Однак у березні організатори Всеукраїнського форуму "Україна 30" оголосили перерву в роботі з огляду на посилення карантину в Києві.