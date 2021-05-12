Депутат Гончаренко розповів, як його обікрали у поїзді

Депутат Гончаренко розповів, як його обікрали у поїзді

Укрінформ
Народного депутата України Олексія Гончаренка пограбували у вагоні поїзда Одеса -Ковель, зокрема, вкрали банківські картки і 20 тис. грн готівкою.

Про це Гончаренко повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"У ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що мене обікрали в поїзді. Підтверджую цей факт... У понеділок, 10 травня, я їхав поїздом Одеса - Ковель на Рівненщину, де ми відкривали два нових Гончаренко-центри в Острозі та Вараші. Коли всі в поїзді мирно спали, крадіям вдалося поцупити у мене сумку з грошима, в якій було 20 тисяч гривень і банківські картки", - зазначив депутат.

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За його словами, після того, як вранці прокинувся, помітив, що "з карток ще вночі почали знімати гроші. Як виявилося, крадії не надто обачно почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу АТБ у Жмеринці".

Хочу подякувати працівникам жмеринської поліції, які дуже оперативно і професійно спрацювали, додав Гончаренко. Протягом дня вдалось виявити зловмисників, вийти на їх слід і повернути картки.

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