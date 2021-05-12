У поліції діалогу працюють 1100 перемовників

У поліції діалогу в Україні наразі працюють 1100 перемовників.

Про це у своїй розповіді у рамках онлайн-марафону #миEUкраїна до Дня Європи в Україні поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Міністерство внутрішніх справ реформовано в цивільне правоохоронне відомство європейського зразка, яке поступово позбувається радянського спадку, де представник закону скоріше уособлював репресивну систему, ніж асоціювався зі служінням людям. Реформування системи МВС згідно з європейськими стандартами проявляється у різних аспектах. У структурі з’явилася також поліція діалогу, яка забезпечує публічну безпеку та права учасників під час масових зібрань – цим займається 1100 перемовників”, - уточнюється у повідомленні.

За інформацією МВС, також у 36 містах України функціонує 55 мобільних груп, які забезпечують оперативне реагування на випадки домашнього насильства (проєкт “ПОЛІНА” - ред.). Зазначається, що 1400 ювенальних поліцейських створюють безпекове середовище для дітей і працюють з тими з них, хто має проблеми із законом.

Як інформують у МВС, кар’єрне зростання в органах системи МВС базується більше на заслугах та досягненнях працівника, а не на його знайомствах, і у доступі до правоохоронних професій зникають гендерні перешкоди, і все частіше в Україні можна побачити жінок-поліцейських.

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Окремо у відомстві уточнили, що для затриманих осіб працює система автоматизованого обліку дій поліцейських.

Говорячи про діджиталізацію відомства, у міністерстві нагадали про такі послуги, як електронний кабінет водія, ID-картка у мобільному застосунку «Дія» або отримання довідки про несудимість, не виходячи з дому.

У понеділок, 10 травня, в Україні стартувала інформаційна кампанія з нагоди Дня Європи, який відзначатиметься 15 травня.