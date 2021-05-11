За час пандемії понад 40 українців ув'язнили за кордоном – список країн

За час пандемії коронавірусу понад 40 громадян України були ув'язнені за кордоном.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив представник омбудсмена В’ячеслав Петльований, передає Укрінформ.

“За час пандемії COVID-19 понад 40 громадян України потрапили за ґрати за кордоном: в Російській Федерації, Боснії і Герцеговині, Греції, Іспанії, Польщі, Сербії, Словенії, Грузії, Камбоджі, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах”, - сказав Петльований.

За його словами, за останні два роки кількість українців, які перебувають у виправних установах у Греції, Італії, Португалії, Польщі, Бангладеші і Таїланді і які звернулися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової із заявами про порушення своїх прав, майже не зменшилася - станом на сьогодні це 92 особи.

Посадовець запевнив, що омбудсмен тримає на контролі стан додержання прав цих громадян, а у разі порушень вживає всіх можливих заходів для поновлення їхніх прав.

“Наприклад, завдяки такій співпраці з головним омбудсменом Королівства Таїланд та працівниками Посольства України в Таїланді, за 2020 рік було помилувано 18 наших співгромадян, і вони вже повернулися на Батьківщину”, - зазначив Петльований.

Він також повідомив, що, зокрема, у в'язницях Греції утримується понад 55 громадян України, засуджених до 25 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 16 грудня 2020 р. омбудсмен заявила про повернення в Україну з Лаоської Народно-Демократичної Республіки після звільнення з пенітенціарного закладу трьох українців.