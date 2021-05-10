Поліція щодня складає до 2 тисяч протоколів за порушення маскового режиму

За порушення маскового режиму поліція склала більше 260 тисяч адмінпротоколів за пів року.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко в етері Громадського радіо, передає Укрінформ.

«По Україні щодня поліція складає 1500-2000 адмінпротоколів і люди несуть відповідальність за недотримання маскового режиму. Таких протоколів складено понад 260 тисяч впродовж пів року і вже сплачено штрафів на понад 8 мільйонів гривень», - сказав Варченко.

За його словами, найбільше порушників було у Києві та Київській області, Одесі та Одеській області, Харкові та Харківській області та Дніпрі.

«Оштрафовано більш ніж 95 тисяч суб’єктів господарювання, у тому числі менеджмент, розважальні заклади, заклади громадського харчування», – зазначив Варченко.

Як повідомляв Укрінформ, для юридичних осіб, ФОПів законом передбачено штраф за порушення маскового режиму у розмірі 3400-5100 грн (від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ)).

Для громадян передбачена адмінвідповідальність за перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту у вигляді штрафу від 10 до 15 НМДГ (170-255 грн).