Зеленський присвоїв звання «Мати-героїня» більш як тисячі українських жінок

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 188/2021 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» для більш як тисячі українських жінок.

Цей указ він підписав у День матері, передає Укрінформ.

“У День матері Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 188/2021 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 1019 українських жінок”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

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Зокрема, цим указом відзначені 49 мешканок Вінницької області, 145 – Волинської, 33 – Дніпропетровської, 13 – Донецької, 50 – Житомирської, 32 – Закарпатської, 21 – Запорізької, 54 – Івано-Франківської, 5 – Київської та 15 – міста Києва.

Також звання «Мати-героїня» удостоєні 5 мешканок Кіровоградської області, 9 – Луганської, 115 – Львівської, 12 – Миколаївської, 76 – Одеської, 27 – Полтавської, 87 – Рівненської, 18 – Сумської, 54 – Тернопільської, 23 – Харківської, 9 – Херсонської, 41 – Хмельницької, 27 – Черкаської, 77 – Чернівецької та 22 – Чернігівської області.

Кожної другої неділі травня в Україні відзначається День матері.