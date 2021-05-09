Зеленський привітав українок із Днем матері та показав дитяче фото

Зеленський привітав українок із Днем матері та показав дитяче фото

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський привітав українок із Днем матері. 

Про це він написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

“Мама – це найближча людина, яка завжди поруч – від народження й фактично під час усіх наших кроків: перших, коли тільки вчимося ходити, інших, цінних, коли ступаємо на шкільний поріг і коли залишаємо школу, крокуючи в доросле життя, а також важливих - коли долаємо свій шлях до здобуття професії. Мама поруч під час щасливих кроків — коли ми вступаємо в шлюб, щоб іти у глибоку старість разом з коханою людиною, і під час хвилюючих кроків — коли ми встановлюємо рекорд, намотуючи кола під пологовим будинком в очікуванні народження малюка", - йдеться у дописі.

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Як зазначив Зеленський, “мама поруч навіть тоді, коли не поруч. Бо її материнське серце за тисячі кілометрів відчуває, чи все в тебе добре, чи ти в безпеці, чи ти здоровий, чи посміхаєшся, чи не голодний і навіть – чи ти в шапці. Мама не просто дає нам життя. Вона робить це життя безпечним, здоровим, комфортним, щасливим, цікавим, розвивальним, пізнавальним і, звісно, дуже-дуже смачним”.

На переконання Зеленського, мати має надзвичайну суперсилу: завжди вислухає, завжди зрозуміє, завжди пробачить, завжди знайде саме ті, дуже потрібні тобі слова, завжди в тебе вірить, і завжди тебе любить, “навіть коли ти ну дуже заклопотаний, а насправді – безсовісний, забув подзвонити”.

“І, мабуть, найщасливіша людина та, яка в житті знає двох найкращих мам. Свою маму. І маму своїх дітей. А отже, я впевнено можу сказати, що я – найщасливіша людина на землі! Завдяки вам, моя дорога матусю Риммо і моя люба дружино Олено. Обидві – Володимирівни. Обидві – безмежно кохані! Обидві – найкращі у світі”, - написав він.

В Україні у другу неділю травня відзначається День матері.

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