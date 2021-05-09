Зеленський привітав українок із Днем матері та показав дитяче фото

Президент Володимир Зеленський привітав українок із Днем матері.

Про це він написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

“Мама – це найближча людина, яка завжди поруч – від народження й фактично під час усіх наших кроків: перших, коли тільки вчимося ходити, інших, цінних, коли ступаємо на шкільний поріг і коли залишаємо школу, крокуючи в доросле життя, а також важливих - коли долаємо свій шлях до здобуття професії. Мама поруч під час щасливих кроків — коли ми вступаємо в шлюб, щоб іти у глибоку старість разом з коханою людиною, і під час хвилюючих кроків — коли ми встановлюємо рекорд, намотуючи кола під пологовим будинком в очікуванні народження малюка", - йдеться у дописі.

Як зазначив Зеленський, “мама поруч навіть тоді, коли не поруч. Бо її материнське серце за тисячі кілометрів відчуває, чи все в тебе добре, чи ти в безпеці, чи ти здоровий, чи посміхаєшся, чи не голодний і навіть – чи ти в шапці. Мама не просто дає нам життя. Вона робить це життя безпечним, здоровим, комфортним, щасливим, цікавим, розвивальним, пізнавальним і, звісно, дуже-дуже смачним”.

На переконання Зеленського, мати має надзвичайну суперсилу: завжди вислухає, завжди зрозуміє, завжди пробачить, завжди знайде саме ті, дуже потрібні тобі слова, завжди в тебе вірить, і завжди тебе любить, “навіть коли ти ну дуже заклопотаний, а насправді – безсовісний, забув подзвонити”.

“І, мабуть, найщасливіша людина та, яка в житті знає двох найкращих мам. Свою маму. І маму своїх дітей. А отже, я впевнено можу сказати, що я – найщасливіша людина на землі! Завдяки вам, моя дорога матусю Риммо і моя люба дружино Олено. Обидві – Володимирівни. Обидві – безмежно кохані! Обидві – найкращі у світі”, - написав він.

В Україні у другу неділю травня відзначається День матері.