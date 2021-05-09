Ткаченко: Мати навчила мене головному

Очільник Міністерства культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що бути мамою — це суперсила і титанічна праця, яка потребує багато енергії та витримки.

. Про це він написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Це суперсила бути мамою. Матір – найближча людина. Вона поруч упродовж життя від самого його початку. І навіть раніше. У мам свої надздібності: виховати достойну людину, вкладати найкраще зі свого досвіду, бути терплячою і приділяти майже всю свою увагу дитині, встигати все. Це титанічна праця, яка потребує багато енергії та витримки”, - вважає Ткаченко.

Він розповів, що його матір для нього віддавала всю себе, не спала ночами і безкінечно підтримувала.

“Мати навчила мене, напевно, головному – повазі та любові. За що я їй безмежно вдячний. Її тепло та турботу я пам’ятаю і сьогодні. Ці ж риси люблячої та розумної мами я спостерігаю кожного дня вдома: в Ані. Дякую, що завжди поруч і даруєш нам із малим свою любов”, - повідомив Ткаченко.

Міністр закликав громадян привітати найрідніших з Днем матері і не забувати телефонувати своїм мамам просто так, без приводу.

“Адже скільки б нам років не було – ми завжди діти в очах батьків”, - уточнив міністр.

В Україні у другу неділю травня відзначається День матері.