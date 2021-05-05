У Туреччині спростували участь українок в «оголеній» фотосесії в Егейському морі

Громадянки України не брали участь в «оголеній» фотосесії в Егейському морі, яка стала причиною широкого розголосу та обговорення норм поведінки та моралі в соцмережах.

Про це Укрінформу повідомили в посольстві України в Туреччині, відповідно до інформації отриманої від компетентних органів.

«За попередньою інформацією Берегової охорони Південного командування Егейського моря, на яхті перебували іноземні громадяни чотирьох країн, а також Турецької Республіки. В той же час українки серед них були в купальниках, про що зафіксовано в протоколі про затримання. Оголеними були громадянки третіх країн», - розповіли в посольстві.

Наразі іноземцям виписано штраф за порушення норм карантинного режиму, а також передано справу до суду у звинуваченні щодо порушення норм моралі та громадського порядку.

Як повідомлялося, сьогодні деякі українські ЗМІ розповіли, начебто у Туреччині затримали українок, які фотографувалися на яхті в оголеному вигляді. Спочатку йшлося, що громадянство учасниць фотосесії невідоме, пізніше - що на яхті були громадяни України, і саме вони роздягнулися для зйомки.

Фото: unsplash.com