Прикордонники у січні-березні оформили в'їзд-виїзд для 4,3 мільйона громадян України

За перші три місяці 2021 року співробітники Держприкордонслужби оформили перетин кордону в обох напрямках для майже 4,3 мільйона громадян України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

«Найбільше українців перетнули кордон із країнами ЄС - понад 2,4 млн. Із них кордон з Польщею на виїзд та в'їзд перетнуло понад 1,5 млн наших краян, ще понад 640 тисяч українців перетинало кордон з Угорщиною, понад 213,5 тисячі - з Румунією та близько 90 тисяч - зі Словаччиною. І це тільки сухопутна наземна ділянка кордону. Адже понад 1,3 млн українців, знову ж таки в обидва напрямки, подорожували повітряним шляхом. Найменш привабливою для українців залишилася морська ділянка кордону - 27 тисяч осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що менш активно їздили українці за іншим напрямком - до РФ, Молдови та Білорусь. В ці країни не зафіксовано виїзд та в’їзд 316, 97 та 66 тисяч українців відповідно. Також за аналогічний період 2020 року до РФ, Молдови та Білорусі їздили понад 1,2 млн, 550 тис. та 520 тисяч громадян України.

Водночас порівняно з трьома першими місяцями минулого року спостерігається, хоч і не значне, однак збільшення пасажиропотоку до таких країн, як Туреччина, Домініканська Республіка, Нідерланди, Мальдіви, Танзанія, Шрі-Ланка, Чорногорія, Австралія та Північна Македонія.