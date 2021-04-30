В Україні відзначають День прикордонника

Сьогодні в Україні відзначається День прикордонника.

Свято встановлено згідно з указом Президента від 27 квітня 2018 року «З метою вшанування мужності та героїзму захисників державного кордону України, враховуючи внесок прикордонників у боротьбу за незалежність України», повідомляє Укрінформ.

Дата цього свята вибрана не випадково: саме цього дня, у 1918 році, під час російсько-української війни, армія УНР вийшла на кордон України та встановила на ньому державні символи.

Запровадження цієї дати святкування професійного свята українських прикордонників зроблено у контексті проведення декомунізації в нашій державі та низки ефективних і результативних кроків, здійснених в Україні за останні роки, які зміцнюють нашу національну ідентичність.

Президент України Володимир Зеленський привітав прикордонників зі святом.

“На сьогодні прикордонник України – не лише обличчя країни для осіб, які перетинають державний кордон у пунктах пропуску, це насамперед захисник держави, відповідальний перед українським народом за непорушність і незмінність лінії державного кордону, забезпечення його безпеки”, - наголосив він у привітанні.

За словами Зеленського, охорона державного кордону потребує координації діяльності військових формувань та правоохоронних органів, вжиття заходів з протидії злочинності, незаконній міграції, тероризму, відстоювання недоторканності зовнішніх рубежів країни.

"Виконуючи свій почесний обов'язок, ви даєте змогу нашим співвітчизникам мирно працювати, мріяти, будувати майбутнє", - заявив Президент.

“Схиляємо голови перед героями-прикордонниками, які віддали життя за Україну. Будьмо гідними їх пам'яті!”, - наголосив Зеленський.

Він побажав усім співробітникам, ветеранам прикордонної служби міцного здоров'я, оптимізму і нових успіхів в ім'я сильної і непереможної Української держави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив переконання, що Україна поверне кордони на Донбасі та у Криму. Про це він написав у Твітері з нагоди Дня прикордонника.

“Захист кордонів України — на землі, воді, у небі — особливо важка, небезпечна та надвідповідальна робота. Вдячний ДПСУ за професіоналізм та вірність Присязі! Вірю — ми повернемо кордони на Донбасі та в Криму і не допустимо агресора на нашу землю. Зі святом! Дякую за службу”, - зазаначив глава МВС.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков також привітав прикордонників із професійним святом, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Шановні прикордонники! Вітаю вас із професійним святом. Ваша щоденна робота допомагає нашій державі зміцнювати свою національну безпеку, захищати економічні, військові та політичні інтереси”, - зазначив у вітанні Голова Верховної Ради.

Він наголосив, що прикордонники постійно захищають і охороняють кордон та спокій українців. Вже восьмий рік вони продовжують самовіддано нести службу і захищати територіальну цілісність та суверенітет України.

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Спікер подякував прикордонникам за виконання конституційного обов’язку та внесок у зміцнення непорушності кордонів. Побажав міцного здоров’я, професійних успіхів та нових досягнень на службі.