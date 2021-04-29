ПЦУ розвінчала міф про генеральне прибирання у «чистий четвер»

У Православній церкві України запевнили, що «чистий четвер» - це не про генеральне прибирання власних помешкань, миття вікон, посуду чи прання.

Як передає Укрінформ, про це написала ПЦУ в Фейсбуці.

"Великий, або Чистий, четвер для віруючих християн – це не про генеральне прибирання власних помешкань, миття вікон, посуду чи прання. Це день очищення власної душі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цей день згадується Таємна вечеря Ісуса з учнями, а ввечері – Страсті Христові.

Під час Тайної Вечері Спаситель також омив ноги Своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові, жертовності та служіння ближньому. Тож Чистий четвер зветься таким не через буквальне його розуміння (що необхідно влаштовувати прибирання осель або омиватися водою), а тому, що люди у храмах сповідаються і причащаються, очищуючись від гріхів та єднаючись у святій Євхаристії з Господом.

У ПЦУ закликали вірян у цей день прийняти причастя, а "ввечері вислухати читання дванадцяти уривків з Євангелія, що розповідають про страждання Ісуса Христа та Його розп’яття".

Як повідомлялося, у християн сьогодні один з найважливіших днів на Страсному тижні - Великий, або, як його ще називають, Чистий четвер.