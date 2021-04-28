Уряд пропонує відомості про зміну адреси автоматично передавати до військкоматів

Кабінет Міністрів пропонує затвердити обмін інформацією між органами реєстрації та реєстром військовозобов’язаних, що спростить взяття особи на військовий облік.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пропонується затвердити механізм обміну інформацією між органами реєстрації з реєстром військовозобов’язаних. Тобто, відомості про зміну місця проживання будуть автоматично передаватись до єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, що стане підґрунтям для взяття особи на військовий облік і навпаки - зняття з військового обліку», - наголосив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого Президент підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2021 році.

Згідно з документом, призов громадян України на строкову військову службу проводиться протягом квітня – червня та протягом жовтня – грудня 2021 року.