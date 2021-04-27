Порушення норм харчування знайшли майже в кожному четвертому шкільному меню

Майже в кожному четвертому шкільному меню є порушення норм здорового харчування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Під час семінару з Європейським регіональним бюро ВООЗ голова відомства Владислава Магалецька заявила, що Держпродспоживслужба з початку року проаналізувала 3,5 тисячі щоденних шкільних меню. У 800 випадках (23%) виявлені порушення норм здорового харчування.

Торішні перевірки показали, що в кожному другому закладі середньої освіти були порушення, пов’язані з незадовільним матеріально-технічним станом, неналежним водопостачанням, незабезпеченням якісною питною водою тощо.

“2021 рік – це рік реформи шкільного харчування. З 1 січня діє новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Найголовніше, що відрізняє цей документ від санітарних правил 2001 року – нові підходи до організації харчування. Вимоги документа базуються на принципах здорового харчування, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Відчути відповідні зміни школярі зможуть вже з 1 вересня цього року”, - йдеться в повідомленні.

Як наголосила Магалецька, для того, щоб зміни проходили швидко, працює велика кількість людей в Міністерстві охорони здоров'я, Міністерстві освіти і науки, Держпродспоживслужбі та інших органах державної влади.

Також вона зазначила, що величезні зусилля у просуванні реформи докладає дружина Президента Олена Зеленська.

Новим Санітарним регламентом встановлено вимоги до харчових продуктів і готових страв, що можна запропонувати дітям. Наприклад, передбачено низку обмежень за вмістом солі, цукру та жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій ВООЗ. Встановлені групи харчових продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні учнів (злакові, овочі, фрукти та ягоди, молочні продукти), та врегульоване питання організації харчування дітей з особливими потребами, ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, нові норми харчування у школах, які передбачають зменшення споживання цукру та солі, почнуть діяти з 1 вересня.

Фото: dpss.gov.ua