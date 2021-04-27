В Україні кожна п'ята дитина не отримала необхідних щеплень - ВООЗ

В Україні за час пандемії COVID-19 кожна п'ята дитина не отримала повністю необхідних щеплень.

Як передає Укрінформ, про це на онлайн зустрічі «Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19» сказав голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

«В часи пандемії кожна п’ята дитина в Україні залишилася незахищеною і не отримала повного покриття вакцинацією. Ми знаємо, що близько 20% не отримали повний захист», - сказав Хабіхт.

Він зазначив, що з продовженням пандемії ця цифра може значно зрости, оскільки в умовах пандемії змінилися і умови вакцинації, в тому числі проведення рутинної вакцинації, і закликав, попри увагу до вакцинації від COVID-19, звертати увагу на рутинну імунізацію дітей і підлітків.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, у 2020 році охоплення щепленнями в Україні знаходиться на рівні 80%. Проте для повноцінного захисту потрібно досягти охоплення вакцинацією на рівні 95%.

Як повідомляв Укрінформ, з 24 по 30 квітня в Україні проходить Всесвітній тиждень імунізації, який покликаний підвищити обізнаність громадян про переваги вакцинації від інфекційних хвороб та формування прихильності до щеплень.

В Україні до Національного календаря щеплень входить вакцинація проти 10 інфекційних захворювань: гепатит В, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт, хіб-інфекція.

В 2022 році планується додати до Національного календаря щеплень вакцинацію від пневмококової інфекції.