У сфері охорони природи прокурори за місяць пред’явили позовів на 1,3 мільярда - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що за місяць у сфері охорони довкілля виконано судових рішень в розмірі понад 335 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За словами Венедіктової, у березні відбулася спільна нарада керівників правоохоронних та інших державних органів з метою активізувати протидію кримінальним правопорушенням в екологічній сфері. Результатом наради стала координація заходів для посилення державного контролю та забезпечення відповідальності за порушення закону.

Уже викрито близько тисячі кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища. Повідомлено про підозру у вчиненні 135 кримінальних правопорушень проти довкілля, і 135 обвинувальних актів скеровано до суду На захист інтересів держави прокурори пред’явили позовів на 1,3 млрд грн.

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“Уже за місяць реально виконано рішень суду в сфері охорони навколишнього природного середовища на понад 335 мільйонів гривень”, - повідомила Венедіктова.

Зокрема, за її словами, на Донеччині виявлено факти незаконного видобутку 263 тисяч тонн вугілля вартістю майже 364 мільйони гривень та ще 3 мільйонів тонн, вартість якого наразі встановлюється.

Також повідомлено про підозру одному із керівників філії Укрзалізниці, який допустив незаконне проведення вибухів та видобуток габро-анортозиту та граніту. Збитки довкіллю в цій справі сягають близько 500 млн грн.

Крім того, за незаконну порубку лісу до суду скеровано обвинувальні акти стосовно трьох службових осіб лісництв на Закарпатті та Харківщині.

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Як поінформувала генпрокурор, наразі у відомстві займаються запровадженням спеціалізації дізнавачів, слідчих та прокурорів на кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього середовища.

Також працівники прокуратури вивчають питання удосконалення законодавства, яке встановлює відповідальність за порушення у сфері охорони навколишнього середовища, оскільки екологічні злочини, як правило, належать до злочинів невеликої тяжкості, однак є одним із найбільш суспільно небезпечних і поширених видів протиправних діянь.

Фото: Ірина Венедіктова, Фейсбук