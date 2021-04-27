У сфері охорони природи прокурори за місяць пред’явили позовів на 1,3 мільярда - Венедіктова
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За словами Венедіктової, у березні відбулася спільна нарада керівників правоохоронних та інших державних органів з метою активізувати протидію кримінальним правопорушенням в екологічній сфері. Результатом наради стала координація заходів для посилення державного контролю та забезпечення відповідальності за порушення закону.
Уже викрито близько тисячі кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища. Повідомлено про підозру у вчиненні 135 кримінальних правопорушень проти довкілля, і 135 обвинувальних актів скеровано до суду На захист інтересів держави прокурори пред’явили позовів на 1,3 млрд грн.
“Уже за місяць реально виконано рішень суду в сфері охорони навколишнього природного середовища на понад 335 мільйонів гривень”, - повідомила Венедіктова.
Зокрема, за її словами, на Донеччині виявлено факти незаконного видобутку 263 тисяч тонн вугілля вартістю майже 364 мільйони гривень та ще 3 мільйонів тонн, вартість якого наразі встановлюється.
Також повідомлено про підозру одному із керівників філії Укрзалізниці, який допустив незаконне проведення вибухів та видобуток габро-анортозиту та граніту. Збитки довкіллю в цій справі сягають близько 500 млн грн.
Крім того, за незаконну порубку лісу до суду скеровано обвинувальні акти стосовно трьох службових осіб лісництв на Закарпатті та Харківщині.
Як поінформувала генпрокурор, наразі у відомстві займаються запровадженням спеціалізації дізнавачів, слідчих та прокурорів на кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього середовища.
Також працівники прокуратури вивчають питання удосконалення законодавства, яке встановлює відповідальність за порушення у сфері охорони навколишнього середовища, оскільки екологічні злочини, як правило, належать до злочинів невеликої тяжкості, однак є одним із найбільш суспільно небезпечних і поширених видів протиправних діянь.
Фото: Ірина Венедіктова, Фейсбук