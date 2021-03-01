Уже підготовлені два законопроєкти щодо суду присяжних - Президент

Влада вже напрацювала два законопроєкти щодо запуску роботи суду присяжних в Україні.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд присяжних. Наразі готові вже два законопроєкти, що дадуть старт його роботі. Однак ми розуміємо, що суд присяжних не тільки підвищить довіру до правосуддя, це і велика відповідальність за долю учасників процесу, а тому модель та формат суду присяжних в Україні будуть детально обговорюватися», - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Всеукраїнський форум проходить у Києві 1-3 березня. Участь у ньому візьмуть представники Офісу Президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7 та профільні експерти.

Вони обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів, проєкт нового Кримінального кодексу та перспективи рекодифікації Цивільного кодексу України.