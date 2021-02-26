«Медзакупівлі» розраховують на початок закупівель ліків за держпрограмами у березні

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" розраховує, що закупівлі ліків за кошти державного бюджету на 2021 рік розпочнуться у березні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив генеральний директор ДП "Медзакупівлі" Арсен Жумаділов під час публічного діалогу "Державна підтримка пацієнтів з рідкісними захворюваннями".

"Станом на зараз ми маємо номенклатуру, відповідний наказ і постанову (про затвердження переліку ліків, які закуповуються за централізованими програмами - ред.). Станом на зараз ми не маємо зібрану потребу, тобто, наказ щодо кількості, станом на зараз ми не маємо паспорт бюджетної програми. І перше, і друге затверджується наказами Міністерства охорони здоров'я, друге - за погодженням з Міністерством фінансів. Ми дуже сподіваємося, що ці питання будуть вирішені якнайшвидше, для того, щоб ми запустили закупівлі вже у березні", - сказав Жумаділов.

Також він повідомив, що закупівлі ліків для орфанних хворих будуть включені до першої хвилі оголошення тендерів.

"Якщо нам вдасться запустити закупівлі у березні, ми очікуємо в листопаді мати поставки за нашими контрактами. Це наш оптимістичний сценарій, який є реалістичним за умови запуску (у березні - ред.)", - додав Жумаділов.

За його словами, "Медзакупівлі" вже провели аналіз ринку по всіх препаратах для орфанних хворих, які зареєстровані в Україні або потенційно можуть використовуватися на території країни. Крім того, проводяться консультації з постачальниками ліків.

Як повідомлялося, на початку січня ДП "Медзакупівлі" закликало Кабінет міністрів пришвидшити затвердження паспортів бюджетних програм.