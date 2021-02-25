Центр здоров'я планує купити обладнання для визначення штамів коронавірусу до кінця серпня

Центр громадського здоров'я очікує закінчення закупівлі обладнання для визначення штамів коронавірусу до кінця серпня.

Про це установа повідомила у відповідь на запит Укрінформу.

«В рамках нарощування матеріально-технічного та кадрового потенціалу в напрямку молекулярно-генетичних досліджень на базі вірусологічної референс-лабораторії Центру планується впровадження секвенування, в тому числі повногеномного. До кінця серпня буде здійснена закупівля необхідного лабораторного обладнання для проведення секвенування та навчання фахівців», - повідомили в Центрі громадського здоров'я.

В установі зазначили, що після цього ЦГЗ зможе визначати нуклеотидну послідовність та проводити філогенетичний аналіз геному вірусу Sars-CoV-2. Крім того, впровадження секвенування на базі ЦГЗ дозволить отримувати необхідні дані не лише при реагуванні на пандемію COVID-19, а й на майбутні спалахи інфекційних хвороб в Україні.

Також в ЦГЗ повідомили, що перші зразки для проведення секвенування Україна відправляла у серпні 2020 року в референс-лабораторію ВООЗ. Отримані результати показали приналежність циркулюючих на території України вірусів до генетичної лінії, яка походить з Китаю. Із січня цього року референс-лабораторія ЦГЗ надсилає зразки для проведення секвенування щомісяця.

Зокрема, у січні Україна надіслала 200 зразків для проведення секвенування до лабораторії, котра працює на базі Інституту вірусології клініки «Шаріте» (Берлін, Німеччина). ЦГЗ розраховує отримати результати дослідження цих зразків найближчим часом.

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Раніше Інститут молекулярної біології та генетики (ІМБГ) повідомляв, що мутації коронавірусу в Україні досі не вивчають, і тому невідомо, які штами циркулюють зараз в країні.

Від початку пандемії у світі зафіксовано десятки тисяч різних варіантів SARS-CoV-2, призвідника коронавірусної хвороби. Найповніша відкрита база даних - Національного центру біотехнологічної інформації (США), в якій закумульовано дані з усього світу, - містить геноми вже понад 38000 SARS-CoV-2. Проте в ній немає жодного українського зразка.

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