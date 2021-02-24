Держбюро розслідувань провело обшуки у керівництва ДАБІ
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Державного бюро розслядувань.
Як зазначається в повідомленні, з метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, ДБР проведено ряд обшуків, зокрема, у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції.
Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР, зазначається в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику одного з відділів Головного управління ДСНС на Луганщині, який вносив хибні відомості про нібито гасіння пожежі, хоча пожежно-рятувальні загони на місце не виїжджали.