Держбюро розслідувань провело обшуки у керівництва ДАБІ

Слідчими ДБР здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Державного бюро розслядувань.

Як зазначається в повідомленні, з метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, ДБР проведено ряд обшуків, зокрема, у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику одного з відділів Головного управління ДСНС на Луганщині, який вносив хибні відомості про нібито гасіння пожежі, хоча пожежно-рятувальні загони на місце не виїжджали.