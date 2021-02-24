УІНП представить новий законопроєкт про свята і дати

Проєкт Закону «Про свята, пам’ятні дати і скорботні дні», над яким працював Український інститут національної пам’яті, вже у березні буде винесений на громадське обговорення.

Про це повідомив голова УІНП Антон Дробович під час презентації звіту за 2020 рік, передає кореспондент Укрінформу.

«За звітний рік було розроблено або допрацьовано 11 нормативно-правових актів, з яких три – це законопроєкти і вісім проєктів постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів. Зокрема, йдеться про проєкт Закону «Про свята, пам’ятні дати і скорботні дні», який після 8 березня передамо Міністерству культури та інформаційної політики для опрацювання і подальшого громадського обговорення», - сказав Дробович.

Він додав, що ще два законопроєкти, над якими працював УІНП, невдовзі будуть передані на розгляд Верховної Ради. Зокрема, законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища» уже внесений у план роботи сесії і найближчим часом буде розглянутий у першому читанні.

«Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо військового поховального ритуалу», над яким ми працювали спільно з Міністерством ветеранів і Міністерством оборони, також на фінальній стадії. Очікується, що найближчим часом він буде внесений Президентом на розгляд Верховної Ради», - зазначив Дробович.