Симптоми COVID-19 минають через пів року після одужання

Більшість симптомів коронавірусної хвороби COVID-19 зникають через шість місяців після одужання.

Такого висновку дійшли науковці з Єрусалимського медичного центру ім. Шааре Зедека, передає Укрінформ з посиланням на Times of Israel.

У дослідженні взяли участь 166 пацієнтів.

Вчені виявили, що 94% пацієнтів і через три місяці після одужання повідомляли про симптоми COVID-19, зокрема задишку. Проте більшість симптомів зникали впродовж шести місяців.

Крім того, 95% тих, хто вилікувався від COVID-19, не мають незворотного пошкодження дихальних шляхів або серця.

«Ми можемо з обережністю повідомити на підставі нашого дослідження, що більшість симптомів минули впродовж трьох-шести місяців», - заявив професор Габрієль Ізбікі.

Він також додав, що регулярні заняття спортом - 3-4 рази на тиждень - сприяли пришвидшенню процесу одужання.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 112 739 376 випадків коронавірусу, зокрема 2 498 495 летальних, 88 308 972 особи одужали.