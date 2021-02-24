Укрінформ увійшов до вісімки найякісніших українських онлайн-медіа — ІМІ
Такі дані оприлюднив Інститут масової інформації за результатами нового двоетапного піврічного моніторингу.
“До нового Білого списку станом на лютий 2021 року ввійшло вісім найякісніших ЗМІ: Громадське, Ліга", "Українська правда", Укрінформ, Радіо Свобода, "Дзеркало тижня", “Букви”, - розповіли в ІМІ. Також на інфографіці серед найякісніших ЗМІ - Суспільне мовлення.
Зазначається, що за результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на цих ресурсах в середньому становив близько 97,8%.
“У центральній стрічці новин на цих сайтах не виявлено джинси, мови ворожнечі, сексизму, фейків, а також шкідливого контенту”, - заявили експерти.
Також в ІМІ підкреслили, що вказані сайти водночас переважно дотримуються прозорості медіавласності на високому рівні, а сайти Громадського, Суспільного, "Ліги", УП, Радіо Свобода мають детально виписані публічні редполітики.
В ІМІ додали, що проведення цього дослідження стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проєкт USAID “Медійна програма в Україні”, який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО “Інститут масової інформації” та необов’язково відбиває думку USAID, уряду США та Internews.