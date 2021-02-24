Укрінформ увійшов до вісімки найякісніших українських онлайн-медіа — ІМІ

Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ” увійшло до переліку восьми найякісніших українських онлайн-медіа, так званого “Білого списку”.

Такі дані оприлюднив Інститут масової інформації за результатами нового двоетапного піврічного моніторингу.

“До нового Білого списку станом на лютий 2021 року ввійшло вісім найякісніших ЗМІ: Громадське, Ліга", "Українська правда", Укрінформ, Радіо Свобода, "Дзеркало тижня", “Букви”, - розповіли в ІМІ. Також на інфографіці серед найякісніших ЗМІ - Суспільне мовлення.

Зазначається, що за результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на цих ресурсах в середньому становив близько 97,8%.

“У центральній стрічці новин на цих сайтах не виявлено джинси, мови ворожнечі, сексизму, фейків, а також шкідливого контенту”, - заявили експерти.

Також в ІМІ підкреслили, що вказані сайти водночас переважно дотримуються прозорості медіавласності на високому рівні, а сайти Громадського, Суспільного, "Ліги", УП, Радіо Свобода мають детально виписані публічні редполітики.

В ІМІ додали, що проведення цього дослідження стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проєкт USAID “Медійна програма в Україні”, який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО “Інститут масової інформації” та необов’язково відбиває думку USAID, уряду США та Internews.