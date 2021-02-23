Справа Шеремета: суд продовжив вивчення письмових матеріалів

Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета стосовно трьох обвинувачуваних - Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Продовжуємо дослідження письмових матеріалів та речових доказів», - сказала головуюча суддя Оксана Голуб.

Захист Антоненка на початку засідання заявив клопотання, щоб Антоненко сидів поруч із своїми адвокатами під час засідання. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Наразі суд продовжив дослідження письмових матеріалів у справі.

На минулому засіданні 16 лютого суд також досліджував письмові матеріали, надані прокурором, зокрема - постанови про призначення судово-медичної експертизи щодо причин смерті Шеремета, висновок експерта-трасолога. Окремо досліджувалися листи командувачу НГУ для визначення місця проведення експериментальних вибухів, протокол проведення слідчого експерименту від вересня 2016 року і додаток до нього тощо.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

Антоненко залишається під вартою, Юлія Кузьменко перебуває під домашнім арештом, а стосовно Яни Дугарь продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.